Lucio Flavio Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 09:28 | Atualizado 26/02/2021 09:28

Rio - O Botafogo se despediu do Campeonato Brasileiro sendo derrotado pelo Ceará, no Castelão. Em seu último jogo no comando da equipe, o auxiliar Lucio Flavio, falou sobre o que o futuro treinador da equipe, Marcelo Chamusca irá encontrar na próxima temporada. O Glorioso irá disputar a Série B em 2021.

"Diria que o maior desafio será, com a chegada de reforços e a mudança que naturalmente acontecerá em algum momento no plantel, entrosar a equipe o mais breve possível. Na próxima semana já temos o Campeonato Estadual. Na minha concepção esse vai ser o maior desafio que o Chamusca terá. Mas entendo que seja um desafio bacana principalmente com jogadores jovens que estão mostrando o seu valor e certamente vão contribuir muito com o Chamusca nesse primeiro momento", disse.

Publicidade

O auxiliar também fez uma análise sobre os erros cometidos pelo Botafogo na temporada. O Glorioso foi rebaixado com quatro rodadas de antecedência e terminou o Brasileiro em último lugar.



"A gente percebe que isso acabou tendo um impacto muito forte em determinado momento. Olhando agora a gente percebe que não fez bem e talvez é uma forma que o clube tenha de evitar esse tipo de situação. O que a gente espera, de fato, é isso. A partir da próxima semana, quando estrearemos no Estadual e depois teremos as competições nacionais, espero que o clube tenha uma retomada na capacidade de retorno do Botafogo para a Série A", disse.