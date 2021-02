Reconstrução é a palavra de ordem em General Severiano após o terceiro rebaixamento do Botafogo em 116 anos ANDRÉ FABIANO/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 26/02/2021 12:21

Rio - Rebaixado na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo encerrou a sua participação na Série A com a pior campanha do clube na história da competição na era dos pontos corridos, no formato com 20 participantes. A derrota para o Ceará, por 2 a 1, na Arena Castelão, a 21ª em 38 rodadas, aumentou ainda mais a decepção do torcedor alvinegro.



O novo tropeço em Fortaleza garantiu outro recorde negativo. Pela primeira vez, o Glorioso não alcançou 30 pontos no Brasileiro. Lanterna, sofreu o terceiro rebaixamento em 116 anos em 20º lugar, com 27 pontos, e aproveitamento de 23,7%. Com a segunda pior defesa da competição, com 62 gols sofridos, o Glorioso marcou 32 gols e terminou com o saldo negativo de 30. Em 38 rodadas, venceu apenas cinco, empatou 12 e perdeu 21 vezes.



Com a promessa de uma ampla reformulação, a nova diretoria precisará de ser criativa para superar a dívida na casa de R$ 1 bilhão para montar uma equipe competitiva o suficiente para voltar à elite em 2020. À frente do projeto, o técnico Marcelo Chamusca, o 'Rei do Acesso', é a principal aposta para o êxito da árdua missão que o Alvinegro terá em 2021. O primeiro desafio tem data marcada: o Boavista, próxima quarta-feira para o Botafogo, às 18h, no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

Confira as campanhas que decretaram o rebaixamentos do Botafogo no atual formato do Brasileiro:

- 2014: 19ª colocação – 34 pontos, nove vitórias, sete empates e 22 derrotas.

- 2020: 20ª colocação – 27 pontos, cinco vitórias, 12 empates e 21 derrotas.