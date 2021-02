Felipe Ferreira defendeu o Vasco em 2019 Carlos Gregório Jr. / Vasco

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 11:40

O Botafogo tenta finalizar a contratação por empréstimo de Felipe Ferreira. O meia trabalhou com Marcelo Chamusca na Série B de 2020 no Cuiabá e foi aprovado pelo novo treinador alvinegro.

Felipe Ferreira tem seus direitos econômicos ligados à Ferroviária (SP) e o Botafogo tenta o empréstimo até o fim do ano, segundo o site 'ge'. O jogador de 26 anos também despertou o interesse do Cruzeiro, mas o Botafogo passou na frente das negociações com a ajuda do treinador e está perto de um acerto.



Publicidade

Felipe Ferreira teve rápida passagem pelo Vasco, em 2019 quando esteve em campo por menos de 400 minutos e em nove partidas. O Cruzmaltino tentou a renovação do empréstimo, de setembro a dezembro, mas não conseguiu. Ele vem sendo constantemente emprestado pela Ferroviária, onde está desde 2017 e disputou o Paulista de 2020.



A provável chegada de Felipe Ferreira compensaria a saída de Bruno Nazário, que teve altos e baixos na temporada e foi liberado para acertar com o América-MG.