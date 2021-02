Flamengo pode ser campeão até se não vencer o São Paulo Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 11:00 | Atualizado 25/02/2021 11:01

A última rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (25) às 21h30, reserva fortes emoções para Flamengo, que busca o título, e Fluminense, ainda sonhando com vaga na fase de grupos da Libertadores. Enquanto isso, o Vasco depende de um milagre para não ser rebaixado, e o lanterna Botafogo apenas cumpre tabela. Confira o que pode acontecer com cada clube carioca.



Flamengo

Líder com 71 pontos, o Rubro-Negro tem dois de vantagem sobre o Internacional, segundo colocado. Ou seja, precisa de uma vitória simples sobre o São Paulo, no Morumbi, para ser octacampeão brasileiro. Mesmo que tropece, o Flamengo pode conquistar o título.

Para isso, o Internacional não pode vencer o Corinthians, no Beira-Rio. Isso porque, caso some três pontos, irá para 72. Se perder, o Flamengo ficará com 71 e, se empatar, irá para os mesmos 72, mas terá menos saldo de gols (21 contra 26).



Fluminense

Em quinto lugar com 61 pontos, o Tricolor está a dois do São Paulo, o quarto. Para garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores, precisará vencer o Fortaleza no Maracanã e torcer por um tropeço dos paulistas diante do Flamengo.

Se o São Paulo empatar, irá para 64 pontos, mesma pontuação que o Fluminense pode alcançar se vencer o Fortaleza. Entretanto, o Tricolor das Laranjeiras entraria no G-4 porque chegaria a 18 vitórias, contra 17 dos paulistas.



Em caso de derrota, o Fluminense pode terminar sem sexto lugar na tabela, caso o Grêmio, que tem 59 pontos, derrote fora de casa o RB Bragantino. Um empate garante o quinto lugar para o Tricolor das Laranjeiras.

Vasco

Virtualmente rebaixado, o Cruzmaltino precisa vencer o Goiás em São Januário, torcer para o Fortaleza perder para o Fluminense e ainda tirar uma diferença de 12 gols de saldo. Dois placares por 6 a 0, por exemplo, livrariam a queda, já que Vasco e Fortaleza ficariam empatados com 41 pontos, mas os cariocas teriam mais gols marcados.



Botafogo

Rebaixado com antecedência e já na lanterna do Brasileirão, o Glorioso encara o Ceará no Castelão sem muito o que fazer. Com apenas 27 pontos, precisa de uma vitória para pelo menos não ficar entre as cinco piores campanhas dos pontos corridos e também para não terminar como o pior turno da história (por enquanto tem sete pontos, assim como o América-RN de 2007).