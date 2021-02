Luxemburgo se colocou à disposição do Vasco para uma reconstrução: "Se o clube entender que eu posso ajudar, estou pronto" ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 24/02/2021 19:12

Rio - Vanderlei Luxemburgo está de saída do Vasco. Após uma reunião nesta quarta-feira, a diretoria do clube carioca optou pela saída do experiente treinador, que fará sua despedida do clube na próxima quinta-feira, contra o Goiás, em São Januário, jogo que deverá selar o quarto rebaixamento do Cruzmaltino.

A presença no banco de reservas na partida de quinta foi confirmada por Vanderlei em sua conta no Instagram. Em vídeo que será publicado em breve na Vasco TV, ele agradeceu à torcida pelo apoio recebido durante o trabalho para tentar livrar o Vasco da queda.



Esta foi a segunda passagem de Vanderlei Luxemburgo pelo Vasco. No entanto, desta vez o treinador não conseguiu o mesmo sucesso de 2019. Desta vez, foram 12 jogos, com apenas duas vitórias, cinco derrotas e quatro empates.

Apesar de ter chances matemáticas de permanecer na Série A, a queda do Vasco para a segunda divisão é iminente. O Cruzmaltino precisa tirar um saldo de 12 gols na última rodada e ainda torcer para o Bahia ser derrotado.