Publicado 26/02/2021 16:33

Rio - A intensidade da dor do torcedor vascaíno é incalculável. No entanto, a reação pela reconstrução do clube urge após a consumação do quarto rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. A escolha do futuro técnico cruzmaltino promete nortear o projeto de retomada em 2021. Na lista, Fernando Diniz, ex-São Paulo, Lisca, do América-MG, são considerados inviáveis diante da nova e ainda mais difícil realidade financeira, fato que direciona o radar para Pintado, da Ferroviária-SP, e Marcelo Cano, do Atlético-GO, que teve a avaliação confirmada pelo diretor executivo de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro.

Na coletiva que reuniu o presidente Jorge Salgado e representantes de todos os poderes do clube, Pássaro revelou que a intenção é anunciar o substituto de Vanderlei Luxemburgo no início da próxima semana. No primeiro momento, Diego Siston, ex-jogador do clube e atual técnico do sub-20, comandará o Vasco nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, contra Portuguesa, no dia 3 de março, em São Januário, e dia 6, contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. Vale destacar Siston terá à disposição de 11 do elenco principal, além de todas as peças do sub-20.

"Já iniciamos a busca por um novo treinador. Não é um processo aleatório. Já falei com alguns deles. Essa decisão vai ser explicada por um processo", disse o dirigente.

Enquanto o departamento jurídico segue debruçado no processo que pode impugnar o resultado do polêmico jogo contra Internacional, após a falha do VAR na revisão do gol de Rodrigo Dourado, supostamente em posição irregular, o clube não foge da realidade de momento e já traça o plano B caso não tenha sucesso na esfera desportiva. A folha de pagamento, orçada em R$ 4 milhões, será reduzida. Portanto, a renegociação de contrato mais longos e alto serão discutidas no segundo momento.