Por Lance

Publicado 26/02/2021 20:20

Rio - Como de costume, após a última rodada do Campeonato Brasileiro, começam a ser entregues os prêmios para os melhores jogadores da competição, a revelação, o craque e o gol mais bonito. Por voto popular, o meio-campista Martín Benítez, do Vasco, venceu o 'Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet' com sua pintura de bicicleta diante do Atlético-MG, no Mineirão, no primeiro turno da competição nacional.

"Quero agradecer a torcida do Vasco e de todo Brasil por escolher o meu gol como o mais bonito. Agradecer a torcida por me apoiar este ano. Seria lindo ganhar esse prêmio e escapar do rebaixamento, que foi muito triste para nós. Eu e meus companheiros fizemos de tudo, mas não foi possível. Mesmo assim, queria agradecer", disse Benítez.



O golaço do argentino foi eleito com 35,39% dos quase 195 mil votos dos torcedores, levando a melhor contra o gol de Claudinho, pelo RB Bragantino. O jogador do Massa Bruta marcou diante do Flamengo, ao fazer embaixadinha na área, e teve 34,92%. Em terceiro lugar, com 29,69%, ficou o gol de Rafael Moura por cobertura, com a camisa do Goiás, diante do Santos em plena Vila Belmiro.



Com o rebaixamento, Benítez, ao lado do compatriota Germán Cano, são dois dos poucos jogadores que agradaram a torcida vascaína na temporada. Contratado por empréstimo junto ao Independiente, da Argentina, o meia tem contrato até o final de junho deste ano e marcou um outro golaço, na competição. Dessa vez de falta, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.



Por fim, vale destacar que esta é quarta vez em que o prêmio Bola de Prata consagra o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro. Pela terceira vez a honraria fica com um estrangeiro. Em 2017, Otero levou a melhor e em 2019 foi a vez do uruguaio Arrascaeta. O único brasileiro consagrado pela categoria foi Wescley, do Ceará, vencedor de 2018.