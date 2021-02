Rebaixado pela quarta vez no intervalo de 12 anos, o Vasco iniciará mais um projeto de reconstrução MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 11:27 | Atualizado 26/02/2021 12:25

Rio - A ficha caiu. O quarto rebaixamento do Vasco para a Série B do Campeonato Brasileiro garantiu ao recorde negativo em 122 anos de história. Entre os clubes do chamado G-12 do país, em número torcedores e de receita, o Cruzmaltino lidera o triste ranking de quedas da Primeira para a Segunda Divisão.

Rebaixado pela primeira vez em 2008, o clube não aprendeu a lição, administrativa, financeira ou esportiva. O filme de terror para o torcedor vascaíno se repetiu em 2013, 2015 e de forma melancólica em 2020 pelo critério de saldo de gols. Em 17º lugar, com 41 pontos, mesma quantidade somada pelo Fortaleza, 16º, o Cruzmaltino terminou a competição saldo negativo de 19 gols contra 10 dos cearenses.

Confira o ranking do G-12:

1 - Vasco (2008, 2013, 2015 e 2020)

2 - Botafogo (2002, 2014 e 2020)

3 - Fluminense (1996 e 1997), Grêmio (1991 e 2004) e Palmeiras (2002 e 2012)

4 - Atlético-MG (2005), Corinthians (2007), Cruzeiro (2019) e Internacional (2016)