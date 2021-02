Vanderlei Luxemburgo está em situação delicada com o Vasco no Brasileiro Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 11:39

Em que pese a polêmica do VAR no primeiro gol do Internacional, a derrota por 2 a 0 em São Januário tem efeitos ainda mais dramáticos para a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento a apenas duas rodadas do fim, o Cruzmaltino está com 73% de risco de queda, segundo números do site 'Infobola' do matemático Tristão Garcia, e precisa desesperadamente de uma vitória no próximo domingo (21), diante do Corinthians na Neo Química Arena.

Em caso de derrota e se o Bahia vencer o confronto direto com o Fortaleza no Castelão, o Vasco ficará quatro pontos atrás de baianos e cearenses, sendo rebaixado com uma rodada de antecipação. Além disso, mesmo que o Bahia tropece, o Cruzmaltino pode ser ultrapassado pelo Goiás, que enfrenta o RB Bragantino em casa.

Se empatar com o Corinthians, o Vasco ficará em situação quase irreversível caso o Bahia vença. Isso porque a diferença será de três pontos mas os baianos venceriam no critério de desempate por ter mais vitórias, enquanto o Fortaleza está com saldo atual de -4, contra -20 do Cruzmaltino.

Por outro lado, o Vasco também pode chegar à última rodada precisando apenas de si. Para isso, basta um tropeço do Bahia e uma vitória sobre o Corinthians.

Menos mal que o Vasco jogará no domingo às 16h sabendo o que pode acontecer com ele. Afinal, Fortaleza x Bahia acontecerá no sábado, às 21h. O time de Vanderlei Luxemburgo pode entrar em campo por uma vitória para deixá-lo fora da zona de rebaixamento antes da última rodada ou pressionado para não ser rebaixado se tropeçar.



Confira o risco de rebaixamento de cada clube:

18º lugar - Goiás tem 82% de risco

17º lugar - Vasco tem 73% de risco

16º lugar - Bahia tem 39% de risco

15º lugar - Fortaleza tem 5% de risco

14º lugar - Sport tem 1% de risco, mas ainda joga hoje contra o RB Bragantino