Polivalente, Leonardo Gil chega para aumentar as opções no meio de campo cruzmaltino

Por O Dia

Rio - Novo reforço do Vasco para a sequência do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, o argentino Leonardo Gil, de 29 anos, herdará a camisa 7 que pertencia a Bruno César, recentemente negociado com Penafiel, de Portugal.

Emprestado pelo Al ittihad, da Arábia Saudita, até junho de 2021, o reforço atua como volante, mas jogar mais adiantado, de forma semelhante como Fellipe Bastos e Andrey foram aproveitados sob o comando de Ramon Menezes. À espera da regularização, ele pode ser opção contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, em São Januário.

Com a chegada de Leonardo Gil, a 'legião argentina' da Colina aumenta. Xodós da torcida cruzmaltina, o apoiador Benítez e o atacante Germán Cano já se sentem em casa em São Januário.