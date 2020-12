Leven Siano Reprodução / Canal Leven Siano 2020

Rio - Vencedor da primeira eleição no Vasco este ano, o empresário Leven Siano ficou notabilizado pelas especulações de nomes carimbados no futebol mundial, como Balotelli, Yaya Touré e Giovinco. Nesta quinta-feira, através de Fabio Cordella, aliado de Leven na campanha, Sami Khedira e Mario Mandzukic também foram falados. No entanto, o possível presidente adotou cautela nas redes sociais.

"Como eu já disse anteriormente, fechadas as inscrições para o Brasileiro, jogador só será pensado para após a competição. Ninguém é meu braço direito ou esquerdo ou está autorizado a falar coisa alguma em meu nome. O foco agora é total no nosso time se manter na Série A", escreveu Leven.



Braço-direito de Leven, Fabio conversou com o portal 'Calciomercato' e expôs os nomes dos craques. Autor de um dos gols no 7 a 1 sobre o Brasil na Copa de 2014, Khedira está com 33 anos e atualmente defende a Juventus. O alemão já passou por Real Madrid e Stuttgart. Já Mandzukic, com 34, está sem clube, e também somou passagem por grandes clubes como Juventus, Atlético de Madrid e Bayern de Munique.