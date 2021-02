VAR não funcionou para checar gol do Inter contra o Vasco Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 19:13

Rio - A polêmica partida entre Vasco e Internacional, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve mais um desfecho importante neste sábado. O clube carioca, que tenta impugnar a partida após a descalibragem do aparelho impedir a checagem do gol de Rodrigo Dourado, teve acesso a áudios do intervalo da partida que mostram um clima de tensão entre a cabine do VAR e o árbitro Flávio Rodrigues de Souza. O conteúdo foi revelado pelo portal "Globo Esporte".

Ao longo dos 17 minutos de paralisação entre o primeiro e segundo tempo, o assunto foi praticamente só gol anulado do Internacional. Veja os principais trechos do áudio de 6 minutos e 28 segundos.

- 24'': Ô, meu, vai tá mostrando a gente no PGM aí hein. Ó, postura aí que tão mostrando a gente no PGM.

- 2'51'': Também não vamos tentar ir na ilusão de ótica, deixa dar o resultado, vai ser fornecido.

- 3'14'': Se você falar assim você não vai ganhar nada com isso. Não vai ganhar nada com isso. Não adianta. Você falar assim não melhora nada.

- 3'19'': Ei! Ei! Ei! Olha pra mim. Ei! Ei! Calma, tranquilo.

- 3'26'': O campo não tem nada a ver com, com o que aconteceu lá, entendeu? Entendeu [inaudível]?

- 3'36'': PGM tá mostrando. Não piore! Não piore! Não piore a situação!

- 4'25'': Não vem trazer a conta pra nós também. Calma, cara! Deixa ver! Vai rever! Amigo, esse jogo aqui não é só esse jogo não, cara! Por favor! (…) Você errou muito também! Mas muito!

- 4'41'': Tem um jogador lá na frente que pode ser que ele dê condição. É isso. Tá?

- 5'12'': Tem espaço pra caramba né?

- 5'14'': Deixa eu falar uma coisa aqui antes de começar [o 2º tempo], senhores. Principalmente vocês. Inteligência! Se tem qualquer coisa, deixa pra depois! O negócio é jogo. Tá bom?

Início do 2º tempo:

- 6'16'': Jogo! Vambora, vai.

- 6'20'': [bufada, como que indignado com a situação]. P... que pariu, velho.

- 6'25'': É outro jogo hein gente! Atenção hein time! Mais do que antes! Vamo lá, time! Atenção! 100%! 100%!

Caso não consiga impugnar a partida, o Vasco moverá uma ação civil contra a CBF e a Hawk-Eye, empresa que opera o VAR no Brasileiro. O Cruzmaltino irá cobrar uma multa de R$ 100 milhões.

Além das provas já obtidas, o Vasco cobrou do STJD, na última semana, que fossem enviadas ao jurídico do clube imagens de antes de a bola rolar. A ideia é analisar o momento em que o aparelho do VAR foi calibrado para a partida.