Bem avaliado, Toko chega como uma aposta para o ataque na Colina Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 17/10/2020 13:54 | Atualizado 17/10/2020 14:30

Rio - Ciente de que a chegada do técnico Ricardo Sá Pinto em São Januário não resolverá todos os problemas do Vasco, a diretoria segue no mercado. À procura de reforços, o clube, como revelou o 'GE', encaminhou a contratação do angolano Toko Filipe, de 21 anos. O atacante, que joga aberto pela ponta, estava no Louletano, de Portugal.



Na sexta-feira, ele esteve na Colina para realizar exames médicos e testes físicos. Com contrato válido até outubro de 2021, ele será avaliado pela comissão técnica de Sá Pinto numa espécie de intercâmbio. Se aprovado, será utilizado na sequência do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana.



Natural de Luanda, Toko defendia o Louletano, clube da terceira divisão de Portugal. Em busca de reforços mais bagagem, o Vasco segue em negociação com o apoiador Patrick, do Grêmio, e mantém as conversas com o equatoriano Valencia, sem clube, e tenta convecer o Los Angeles FC a liberar, por empréstimo, o meia-atacante Blessing. Esta semana, o clube anunciou a contratação do volante Leonardo Gil, ex-Al Ittihad, da Arábia Saudita