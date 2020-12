Ribamar Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 16:21

Rio - Bastante questionado por boa parte dos torcedores e pela imprensa esportiva, o atacante Ribamar deverá deixar o Vasco no final de 2020. O contrato de empréstimo com o Cruzmaltino vai até o último dia do ano e o clube carioca não demonstrou interesse de ampliá-lo.

O jogador, de 23 anos, chegou ao Vasco no final da temporada de 2018 e assinou por dois anos com a equipe carioca. Ao longo desse período, o atacante jamais conseguiu se firmar como titular e também cair nas graças dos torcedores.

Revelado pelo Botafogo, Ribamar foi vendido pelo Botafogo em 2016 ao TSV 1860 München, da Alemanha por cerca de 2,5 milhões de euros (aproximadamente 9 milhões de reais na cotação da época). Sem se destacar voltou ao futebol brasileiro em 2017 e defendeu o Athletico-PR.



Antes de chegar ao Vasco, o jogador teve outras experiências no futebol do exterior. Ele passou pelo Ohod Al-Medina, da Arábia Saudita, e pelo Pyramids, do Egito, ambos em 2018.