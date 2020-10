Benítez é uma das gratas surpresas do Vasco na temporada, com boas atuações e participações decisivas Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Rio - Martín Benítez é uma das gratas surpresas do Vasco da Gama na temporada, com boas atuações e participações decisivas nos jogos. Com contrato até o final do ano, o atleta já demonstrou vontade de permanecer no Cruzmaltino, que negocia com o Independiente a extensão do vínculo. Em entrevista ao 'Ge.com', o meio-campista destacou a intenção de ficar na Colina.

"Sei que Vasco está fazendo um esforço muito grande para que eu fique. Muito agradecido ao presidente e ao José Luis, vice-presidente que está trabalhando para que eu fique. Também quero dar tranquilidade ao torcedor porque eu vou fazer de tudo para ficar. Quero ficar muito tempo aqui. Mais pelo carinho das pessoas e pelos meus companheiros, que me ajudaram muito na minha adaptação", disse Benítez, que emendou:



"Fazer tudo que eu digo é demonstrar em campo que eu quero ficar, creio que a única forma de falar. Falei com meu agente e com o presidente do Vasco que quero ficar. Gostaria muito de ficar aqui por muitos anos. Não falei com ninguém do Independiente, sei sim que tenho contrato (de empréstimo ao Vasco) até 31 de dezembro. Falei com meu agente que diga ao Independiente que quero ficar", encerrou o jogador.

O Vasco enfrenta o Internacional às 18h15 deste domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre.