11/12/2020

Com 24 pontos, no Z-4 do Brasileiro, em 17º lugar, uma posição atrás do Sport, primeiro time fora da zona da degola, o Vasco vive momento de apreensão. Mas a quem passe tranquilidade à torcida, após membros de organizadas terem invadido o CT do clube no treino de quinta-feira. Para o matemático Tristão Garcia, os riscos de rebaixamento não são motivo para desespero.

"O Vasco tem hoje 38% de risco de rebaixamento. Traduzindo: o Vasco tem 62% de chance de escapar. Mais chance de escapar do que ser rebaixado. Preocupa, mas não é uma situação desesperadora. Muito longe disso. O Sport, que vem logo acima, mas já com os 24 jogos da rodada, enquanto o Vasco tem 23, possui 35% de risco de rebaixamento. É muito semelhante ao risco do Vasco. Há quase um empate técnico", frisou, acrescentando.

"Para se ter uma meta, vale dizer que bastam 45 pontos para uma equipe garantir a permanência da Série A, sem depender de critérios de desempate, sem depender dos adversários e concorrentes, sem precisar secar ninguém. Se o clube somar 45 pontos ao final da rodada 38, estará salvo do rebaixamento", disse Tristão ao canal 'Atenção, Vascaínos'.

Apesar da notícia tranquilizadora, fato é que a invasão de membros de torcidas organizadas ao CT do Vasco não irritou somente o treinador Ricardo Sá Pinto. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", os jogadores ficaram espantados com a facilidade que os torcedores conseguiram entrar no local de trabalho deles.

Na ocasião, o técnico Ricardo Sá Pinto tomou a frente dos jogadores e conversou com os torcedores. Os principais alvos foram o zagueiro Leandro Castan, o atacante Talles Magno, o técnico português e o presidente Alexandre Campello. A diretoria prometeu providências e segundo informações do site "globoesporte.com", três funcionários do Vasco não irão mais trabalhar no CT.

Em situação complicada na tabela (17º lugar), o Vasco enfrenta o Fluminense neste domingo em São Januário. A partida será às 20h30 e o Cruzmaltino precisa de um resultado positivo para sair da zona de rebaixamento.