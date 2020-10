Flamengo venceu o Vasco por 2 a 1 Foto de Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Rio - Joia das categorias de base do Vasco, que já é uma realidade no elenco profissional, o atacante Talles Magno quase foi negociado pelo clube recentemente. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Manchester United teria oferecido quase R$ 100 milhões ao Cruzmaltino pelo atleta de 18 anos.

A quantia agradou o presidente Alexandre Campello, mas o mesmo colocou algumas exigências no negócio, que atrapalharam o desfecho. Segundo o jornalista, o mandatário do Vasco pediu um bônus por utilização e performance de Talles Magno no clube inglês, o que poderia render mais R$ 65 milhões.



O Manchester United não se animou com a contraproposta de Campello e acabou recuando na negociação. Ainda segundo o jornalista, o Krasnodar, da Rússia, também teria oferecido o mesmo valor por Talles Magno, mas o Vasco exigiu o valor total à vista e os russos recuaram.