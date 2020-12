Brazil's Vasco da Gama Portuguese coach Ricardo Sa Pinto gestures during the closed-door Copa Sudamericana round before the quarterfinals football match against Argentina's Defensa y Justicia at the Sao Januario stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on December 3, 2020. (Photo by Bruna Prado / POOL / AFP) AFP

Publicado 10/12/2020 16:47

Rio - Galvão Bueno detonou a invasão de membros de uma torcida organizada ao CT do Vasco , na Barra da Tijuca, para cobrar o elenco. Durante o "Seleção SporTV", o narrador afirmou que o técnico Ricardo Sá Pinto deveria deixar o clube após o episódio.

"Isso explica a situação do Vasco. Alguém permitiu que essas pessoas entrassem. E a pessoa que permitiu que isso acontecesse não pode mais trabalhar com futebol. O técnico português, com a cultura que tem, se tiver o mínimo de vergonha na cara, pega o avião e vai embora", afirmou Galvão.

Sá Pinto foi um dos principais alvos do protesto, ao lado do atacante Talles Magno e do zagueiro Leandro Castan.O português tomou a frente do grupo e recebeu os torcedores para uma conversa sobre o atual momento.