Publicado 27/02/2021 13:54

Rio - O técnico Marcelo Cabo, do Atlético-GO, está na mira do Vasco para comandar a equipe na próxima temporada. De acordo com o "UOL", o Cruzmaltino aguarda apenas a final do campeonato goiano, que disputada pelo Dragão neste sábado, contra o Goianésia, para intensificar as conversas e tentar fechar com o treinador.

Marcelo Cabo fez um bom trabalho à frente do Atlético-GO no Brasileirão de 2020. Além de conseguir a permanência na Série A, conseguiu uma vaga na Copa Sul-Americana.

Apesar de ter experiência em disputas da Série B, o diretor executivo Alexandre Pássaro garante que este fator não tem sido analisado.

"Tanto o Marcelo Cabo, que é um treinador que está sendo analisado, e os outros, não estão sendo seguidos não por ser um treinador com experiência de Série B. Qualquer nome encaminhado, ou qualquer nome fechado, será por entendermos que é um nome competente para dirigir o Vasco em qualquer divisão. Pode ser um ativo conhecer a Série B, mas não é isso que vai determinar a nossa escolha. Vai pesar método de trabalho, como é o time dele", disse o dirigente na entrevista realizada na última sexta-feira.

Além do novo treinador, a diretoria cruzmaltina também trabalha para montar a barca de jogadores que deixará o clube.