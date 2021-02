Marcelo Cabo Reprodução/Twitter

Rio - O Vasco definiu neste sábado quem será seu treinador em 2021. Após ser campeão goiano com o Atlético-GO, Marcelo Cabo, de 54 anos, aceitou a oferta do Cruzmaltino e terá a missão de levar o time de volta à Série A. A informação foi dada inicialmente pelo "GE".

A negociação entre Cabo e o Vasco avançou ao longo deste sábado. As partes acertaram bases salarias e tempo de contrato, mas aguardaram a final do Campeonato Goiano para fazer qualquer manifestação. O Atlético-GO, clube do treinador, conquistou o título após vencer o Goianésia nos pênaltis após empate em 1 a 1.

"Completo quatro meses de desafios alcançados, com melhor campanha da história e Sul-Americana. Fui convidado para um grande desafio, vou dirigir um gigante do futebol brasileiro e da minha cidade. Há 12 anos que não moro no Rio. Resolvi aceitar o projeto da diretoria do Vasco, talvez fosse mais confortável ficar no Atlético. Conversei com o presidente algumas horas, coloquei para ele as minhas razões, e ele entendeu. Saio em comum acordo", declarou Marcelo Cabo após a conquista do título.

"Estou indo para um gigante do futebol brasileiro, que me deu essa oportunidade e acreditou no meu trabalho. Passa por uma reestruturação e confiou a mim esse trabalho técnico. Sempre tive uma meta profissional de voltar para um grande clube com o Vasco da Gama. Sei de todo o carinho e o amor que o Atlético tem por mim. Minha relação com o Atlético é diferente. Acredito na reestruturação do Vasco, na seriedade do presidente e do seu diretor. Quando saí do Rio, falei que voltaria a um dos quatro grandes. E o Vasco me abraçou, e eu abracei o Vasco. Eu mais escolhi o Vasco do que o Vasco me escolheu", completou.

Antes de fechar com Marcelo Cabo, o Vasco estudou nomes como Lisca, do América-MG, Fernando Diniz, ex-São Paulo e Fluminense, Pintado, da Ferroviária e Umberto Louzer, da Chapecoense.