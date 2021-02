Eduardo Paes é torcedor do Vasco Reprodução

26/02/2021

Rio - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM) se pronunciou nesta sexta-feira após o quarto rebaixamento do Vasco para a série B do futebol brasileiro. O político, vascaíno assumido, fez uma comparação entre o torcedor do clube e o povo residente na 'Cidade Maravilhosa'.



"Na alegria e na dor, o sentimento não para. Aqui é amor infinito. Como o Rio, o Vasco é gigante. Ser vascaíno é igual ser carioca: tem dias que você acorda que é só alegria, em outros é puro sofrimento; mas não tem um dia que você não sinta orgulho de sua história", afirmou o prefeito.