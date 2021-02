Na disputa com Barcia, Marcelo Alves ganhou a posição na defesa após os cortes de Castan e Miranda Anderson Stevens/Sport

Publicado 26/02/2021 13:15

Rio - O Vasco negocia junto ao Madureira a permanência do zagueiro Marcelo Alves para a Série B. O contrato de empréstimo do defensor, que pertence ao Tricolor suburbano, se encerra no próximo domingo. As informações são do portal "UOL".

Os contatos com o Madureira estão sendo feitos pelo diretor-executivo de futebol, Alexandre Pássaro. Ele ficou de sentar para debater a situação após o jogo contra o Goiás, na última quinta-feira, quando o Cruzmaltino encerrou sua participação no Brasileirão.

Marcelo Alves chegou ao Vasco sem muitos holofotes, mas ganhou oportunidades na reta final e terminou a temporada em alta.