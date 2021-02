Vasco confirma quarto rebaixamento de sua história e sofre memes. Veja!

Vasco

Rebaixado, Vasco encerra jejum de vitória na despedida contra o Goiás

No último jogo sob o comando de Luxa, o Cruzmaltino encerrou o jejum de seis jogos sem vitória na competição com dois gols do zagueiro Ricardo Graça

Publicado 25/02/2021 23:31 | Atualizado há 12 minutos