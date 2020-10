Novo técnico do Vasco, Ricardo Sá Pinto teve o primeiro contato com o grupo na sexta-feira Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Rio - Na despedida do comando interino do Vasco, Alexandre Grasseli, efetivado como auxiliar da equipe principal, trabalhou arduamente nos últimos dias em São Januário para deixar uma boa impressão no confronto com o Internacional, neste domingo, ás 16h, no Beira-Rio. À espera da regularização, o novo técnico, Ricardo Sá Pinto, estará no estádio para a primeira avaliação in loco do Cruzmaltino, que, segundo ele, precisa de paciência para trabalhar a bola do meio de campo para a frente.

Sem vencer há cinco rodadas, o Cruzmaltino estacionou nos 18 pontos e, mesmo com dois jogos a menos, se distanciou do G-4. A expectativa da diretoria é que a mudança no comando dê uma sacudida no grupo. Com exceção de Fernando Miguel, Leandro Castan, Andrey, Benítez e Cano, nenhum outro jogador tem vaga garantida como titular. É o caso de Fellipe Bastos e Vinícius, que perderam a vaga com a saída de Ramon.

Publicidade

A presença de Sá Pinto no Beira-Rio não será a única novidade no Vasco para o confronto com o Colorado. Com a suspensão de Cayo Tenório, Yago Pikachu volta a lateral direita. Ricardo Graça e Juninho, que se recuperam de problemas musculares, estão vetados. Bruno Gomes é outro suspenso.

Dessa forma, o Vasco deve entrar em campo com a seguinte formação: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Marcos Junior, Carlinhos e Benítez; Talles Magno e Cano.