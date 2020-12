Invasão no CT irritou jogadores do Vasco Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 09:51

Rio - A invasão de membros de torcidas organizadas ao CT do Vasco, na Barra da Tijuca, não irritou somente o treinador Ricardo Sá Pinto. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", os jogadores cruzmaltinos ficaram espantados com a facilidade que os torcedores conseguiram entrar no local de trabalho do clube carioca.

Membros de torcidas organizadas do Vasco invadiram o CT do clube carioca na última quinta-feira. O treinador Ricardo Sá Pinto tomou a frente dos jogadores e conversou com os torcedores. Os principais alvos foram o zagueiro Leandro Castan, o atacante Talles Magno, o técnico português e o presidente Alexandre Campello.

Após o ocorrido, o clube carioca prometeu providências e segundo informações do site "globoesporte.com", três funcionários do Vasco não irão mais trabalhar no CT. O clube discute a possibilidade deles serem transferidos para Duque de Caxias, onde se localiza o CT da base do clube carioca. A demissão deles foi por ora descartada.

Em situação complicada na tabela (17º lugar), o Vasco enfrenta o Fluminense neste domingo em São Januário. A partida será às 20h30 e o Cruzmaltino precisa de um resultado positivo para sair da zona de rebaixamento.