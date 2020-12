Pinto conversa com membros de organizadas Reprodução

Por MH

Publicado 10/12/2020 18:28

Pressionado pela recente eliminação na Copa Sul-Americana e pela permanência na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Vasco viveu nesta quinta-feira mais um momento de tensão. Integrantes de uma das torcidas organizadas do clube invadiram o treinamento da equipe e fizeram duras cobranças ao grupo. O técnico Ricardo Sá Pinto, que tomou a frente das conversas e tentou mediar a situação, ficou bem irritado depois da conversa e até já cogita pedir demissão.

O comandante também está ciente de que uma derrota no clássico com o Fluminense, no próximo domingo, em São Januário, deixará a sua posição quase que indefensável. O time da Colina é o 17º colocado, com 24 pontos.

Para o clássico, Sá Pinto ao menos poderá contar com o retorno do atacante argentino Germán Cano, que se recuperou do quadro de Covid-19. O camisa 14 é a grande esperança do Vasco na corrida contra a degola. Ele fez 20 dos 39 gols da equipe na temporada até o momento.