Publicado 26/02/2021 13:56

Rio - O técnico Alberto Valentim fez um desabafo sobre suas demissões de Vasco e Botafogo. Apesar das diversas críticas ao desempenho de suas equipes, Valentim se disse injustiçado e afirmou que os trabalhos que vinham sendo feitos "estavam excepcionais".

"Fico extremamente triste com a situação do Botafogo, estava se desenhando lá atrás o rebaixamento, e fico muito triste com o que fizeram comigo. Todo mundo sabe das dificuldades financeiras e o dia a dia para trabalhar. Batalhamos muito para não cair em 2019, conseguimos, fizemos planejamento em dezembro para o ano, dando tempo para pré-temporada, sacrificando um pouco o início de acordo com toda a diretoria, começando dois jogos com time alternativo. Começo o trabalho com três vitórias, um empate contra o Caxias, passamos de fase, perco um clássico na Copa do Brasil e sou mandado embora no mesmo dia. E o planejamento, o que estava sendo feito, jogos, tudo jogado fora", desabafou o treinador à Rádio Bandeirantes.

"No próprio Vasco, peguem meu elenco e o do Flamengo, fortíssimo. Cheguei na mesma situação, para não cair, conseguimos, ficamos invictos por 14 jogos, fui campeão 100% da Taça Guanabara, cheguei em três finais no Campeonato Carioca e fui mandado embora porque perdi um clássico de 2 a 0. Não fui nem para a coletiva. Fico um sentimento de tristeza, de não entender. Botafogo e Vasco podem trazer treinador de fora, para ver se vai resolver a situação. Fiquei extremamente triste e desapontado, os trabalhos estavam excepcionais e fui tratado como se não tivesse ganho nada, não tivesse nenhuma boa atuação", completou.