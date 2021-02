Mbappé balançou três vezes a rede na goleada do Paris Saint-Germain Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Publicado 26/02/2021 16:15

Rio - As especulações sobre o futuro de Kylian Mbappé estão entre os assuntos mais comentados na imprensa esportiva internacional. De acordo com informações do jornal Marca, da Espanha, o Paris Saint-Germain quer definir a situação do craque francês em breve.

"Chegamos a um ponto em que temos que tomar uma posição e tomar uma decisão. Conversamos, já conversamos há muito tempo. Nossa posição é clara, sabemos o que queremos e decidiremos em breve", disse o diretor esportivo do clube francês, Leonardo, em entrevista ao jornal France Bleu Paris.

A prioridade do PSG é ter Neymar e Mbappé no time durante a Copa do Mundo no Catar, em 2022. Para que, dessa forma, levem o nome do clube nas conquistas das seleções brasileira e francesa, respectivamente.