Olimpíada de Tóquio-2020 foi adiada por um ano

26/02/2021

A menos de cinco meses da abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o estado de emergência será suspenso no domingo em seis departamentos do Japão, devido à desaceleração no ritmo de contágios da covid-19. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Yoshihide Suga.

A medida seguirá em vigor pelo menos até 7 de março em outros quatro departamentos, incluindo a grande Tóquio, onde os Jogos, adiados em 2020, começarão em 23 de julho.



Suga afirmou que o estado de emergência, declarado no início de janeiro em parte do país, permitiu reduzir o número de novas infecções. "Com isto e as condições em diversas regiões, decidi suspender o estado de emergência em 28 de fevereiro em seis departamentos", declarou Suga.



"Na grande Tóquio o número de contágios está caindo, mas o sistema médico continua com dificuldades", completou o primeiro-ministro, que deseja "enfatizar" a redução de horas de abertura dos restaurantes para poder suspender o estado de emergência em sua totalidade em 7 de março.



O país iniciou a campanha de vacinação na semana passada e até o momento aplicou a primeira dose em 22.000 profissionais da saúde.



A situação de saúde no Japão é acompanhada de perto pela organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que anunciaram medidas muito rígidas durante os eventos, mas sem exigir a vacinação dos participantes ou a quarentena de sua chegada.