Rio - Galvão Bueno revelou em março deste ano, no 'Altas Horas', que não narraria a Copa do Mundo do Catar, em 2022. Estava decidido. Porém, sete meses e uma pandemia depois, o maior nome do esporte da Globo parece ter mudado de ideia. E a Covid-19 tem muito a ver com isso.

- Esse ano parado já está me fazendo pensar um pouco. E já estamos conversando, direção da Globo e eu. Quem sabe aquela notícia que eu te dei não vale mais - disse Galvão à Serginho Groisman, também no 'Altas Horas', desta vez, neste sábado. O apresentador do programa comemorou.



- Quem em 2022 você esteja tinindo pra gente conseguir mais um caneco e ouvirmos suas emoções - disse.

O narrador parece que sentiu falta das narrações. O veterano está afastado do trabalho presencial desde março e, por consequência, das narrações, fazendo apenas participações, de casa, como comentarista nos canais 'SporTV'. Galvão falou sobre a doença que já matou mais de 1 milhão de pessoas no mundo.



- A doença é um problema muito sério. Algumas pessoas fizeram questão de não levar tão a sério. É um drama, estamos atravessando uma turbulência terrível no mundo inteiro. Veja, neste momento a Europa volta a aumentar o número de casos, passamos de 1 milhão de mortos. Parece que as pessoas relaxaram no isolamento, mas continuamos com esse problema - disse.