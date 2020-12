Jogo entre PSG e Istanbul: remarcado após acusação de racismo AFP

Por O Dia

Publicado 11/12/2020

Rio - Vítima de racismo na partida entre PSG e Istanbul Basaksehir, na última terça-feira, pela Liga dos Campeões, o camaronês Pierre Webó comemorou o fato de as duas equipes terem deixado o campo de jogo. O membro da comissão técnica do time turco foi alvo de ofensas do quarto árbitro da partida, o romeno Sebastian Coltescu.

"Na minha opinião, há um antes e depois de 8 de dezembro (de 2020). Vai ser lembrado. Nós mostramos que podemos fazer aquilo (abandonar a partida) e vamos fazer. Não é o árbitro que vai parar isso (racismo), são os jogadores", declarou Webó à BBC.

"Eu não quero que as pessoas foquem em mim por causa disso. Eu lamentaria muito ser lembrado por isso. Tenho vergonha, para ser sincero. Esses dois, três dias têm sido os mais difíceis da minha carreira", completou.

Com a recusa dos atletas em retomarem a partida, o duelo só foi disputado na quarta-feira. O PSG venceu por 5 a 1, com três gols de Neymar.