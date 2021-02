Presidente da CBF, Rogério Caboclo Lucas Figueiredo / CBF

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 18:38

Rio - O presidente da CBF, Rogério Caboclo, defendeu a arbitragem brasileira na abertura do Prêmio Craque do Brasileirão, realizado na noite da última sexta-feira, no Rio de Janeiro. O dirigente saiu em defesa do presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Leonardo Gaciba, e de toda classe.

"Muitas vezes despejamos na arbitragem. Quem será o favorecido se todos os 20 são prejudicados? Na verdade, não existe prejudicado ou clube favorecido. Se tem uma classe isenta, que aposto, é uma classe que pertence ao time da CBF. São profissionais que merecem todo o nosso respeito. É a classe da arbitragem. Eles não erram mais que os de outros países", afirmou Caboclo.

Em outro momento da cerimônia, o dirigente elogiou a conquista do Flamengo e definiu o clube como "uma motriz".

"O Flamengo motiva todos os clubes, é uma força motriz, que faz com que os clubes queiram seguir uma diretriz vencedora", disse.