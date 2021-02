Benítez sofreu uma dura entrada de Gregore, que, ao contrário de Castan, não foi expulso Daniel Castelo Branco

Publicado 04/02/2021 16:29 | Atualizado 04/02/2021 16:31

Rio - Se em campo não foi possível conquistar no último domingo, em São Januário, nos bastidores o Vasco teve um triunfo simbólico, nesta quinta-feira, com o reconhecimento da CBF do erro da equipe arbitragem liderada pelo goiano Wilton Sampaio Pereira no confronto com o Bahia, concorrente direito na luta pela permanência na Série A. Ao não expulsar Gregore pela violenta solada na coa direita de Benítez, o árbitro não manteve o critério adotado na expulsão de Leandro Castan, que acertou um imprudente chute no rosto do goleiro Douglas.

O departamento jurídico do Vasco apresentou um ofício de protesto na entidade, alegando ter sido prejudicado em três lances. A CBF admitiu o falha de avaliação na disputa entre Gregore e Benítez. A entidade acatou ao pedido do clube e agendou uma reunião com a Comissão de Arbitragem para discutir os erros do polêmico jogo.

A CBF confirmou que enviará as imagens e áudios do VAR solicitados pelo clube. No entanto, as outras duas jogadas contestadas foram consideradas inconclusivas, como o suposto pênalti de cometido pelo goleiro Douglas sobre Léo Matos e a expulsão de Juninho Capixaba na disputa sem bola com Marcelo Alves. Com os vídeos em mãos, o Vasco pretende recorrer e provar o erro da arbitragem.