Viviane Araújo curte um ’balancinho’ no pós-praia em fotos postadas em seu Instagram. Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 09:22 | Atualizado 21/02/2021 09:31

Rio - Viviane Araújo iluminou o Instagram com seu sorriso em fotos brincando em um balanço de uma praia em Barra Grande, na Península de Marau, na Bahia. A atriz aparece de bíquini preto nas fotos do último sábado (20), com os cabelos e os pés ainda molhados do banho de mar.

fotogaleria

Publicidade

"Balancinho", Viviane brinca na legenda. A rainha de bateria está aproveitando o verão ao máximo possível, já tendo passado pelas praias de Búzios, no Rio de Janeiro, e por outros pontos da Bahia. Quem a acompanha em muitos de seus passeios é seu namorado, o engenheiro Guilherme Militão.