Castan acabou expulso Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 09:56

Rio - Um dia após o empate contra o Bahia, o Vasco entrou em contato com a comissão de arbitragem da CBF para obter acesso a gravação do VAR na partida contra o clube baiano, em São Januário. A entidade afirmou que é preciso mandar um ofício para que uma reunião seja marcada. As informações são do canal no YouTube "Atenção Vascaínos".

Com isso, o clube carioca ainda vai avaliar nesta segunda-feira se vai ou não mandar este ofício. A decisão está sendo tomada pelo departamento de futebol do Vasco e pela presidência do clube carioca.



No empate sem gols contra o Bahia, o Vasco chegou a balançar as redes com Ygor Catatau. Porém, o lance foi anulado, após uma solada de Leandro Castan no goleiro Douglas. Além de ter o gol anulado, o Cruzmaltino ainda perdeu o seu zagueiro, que foi expulso.