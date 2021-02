Abatimento: jogadores do Vasco sofrem após derrota para o Inter THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 14/02/2021 21:52

Mais de três horas depois do polêmico primeiro gol do Internacional, marcado por Rodrigo Dourado, na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, em São Januário, a CBF se pronunciou. Por meio de uma nota, a Comissão Nacional de Arbitragem garantiu que o gol foi checado pela equipe do VAR, apesar da falha do sistema, e que não foi constatado nenhum erro claro da arbitragem no lance.

Entretanto, não houve qualquer explicação sobre como foi feita a checagem sem a utilização das linhas de impedimento, já que houve erro na calibragem que calcula esse tipo de lance. Também não foram divulgadas imagens.



Além disso, a nota diz que já foram pedidos esclarecimentos à empresa Hawk-Eye, responsável pela operação dos equipamentos do VAR, para entender o que aconteceu para o erro de calibragem das linhas de impedimento.

O Vasco anexou um documento de protesto no documento da partida e na próxima terça-feira entrará com um pedido no STJD para anular a partida.



Confira a nota da CBF:



"A Comissão Nacional de Arbitragem solicitou à empresa Hawk-Eye, responsável pela operação dos equipamentos do VAR, esclarecimentos sobre a questão técnica que prejudicou a utilização das linhas de impedimento em um dos lances do jogo entre Vasco e Internacional, válido pelo Campeonato Brasileiro, realizado neste domingo, dia 14.

A Comissão destaca que o lance, do primeiro gol do Internacional, mesmo assim foi checado pela equipe do VAR, não sendo constatado nenhum erro claro da arbitragem de campo. Portanto, conforme os princípios do Protocolo do VAR, foi corretamente mantida a decisão de campo de validar o gol."