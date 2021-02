Botafogo anuncia transmissão do Carioca em pay-per-view próprio Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 16:39

Rio - O Botafogo anuncia neste sábado que terá sua própria plataforma de pay-per-view para o Campeonato Carioca. O formato será similar ao que foi anunciado pelo Flamengo na última semana. Ao assinar o pacote da BotafogoTV, o torcedor poderá acompanhar os principais jogos do torneio e terá direito a narração alvinegra, pré- e pós-jogos completos com informações do clube, bastidores e muito mais. O valor é de R$ 129,90 (em até 4x de R$32,48) e o jogo avulso R$ 59,90.

"A venda e a transmissão na BotafogoTV vão marcar uma nova etapa na relação do Clube com o seu torcedor. Entre as opções disponíveis no mercado, certamente essa plataforma própria é a mais vantajosa para o Botafogo em termos de geração de receitas e na estratégia do departamento de marketing de aproximação com o botafoguense. Vamos oferecer um conteúdo de muita qualidade e contamos com a adesão maciça da torcida", destacou o Presidente Durcesio Mello.

Para contratar o serviço, o torcedor alvinegro deverá acessar o site www.BotafogoTV.com.br

O Botafogo estreia no Campeonato Carioca na próxima quarta-feira, às 18h, contra o Boavista no Estádio Nilton Santos.