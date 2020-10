Botafogo de Vitor Silva precisa vencer para se afastar do Z-4 Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Rio - O Botafogo busca reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro e, segundo informações do 'Globoesporte.com', está interessado no atacante Luan, ex-Atlético-MG. Ainda de acordo com o portal, o jogador quer voltar ao Brasil, mas o V-Varen Nagasaki, clube em que o jogador atua no Japão, não quer liberá-lo.

Aos 30 anos, Luan custou U$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8,5 milhões) aos cofres do clube japonês. Túlio Loustosa, que foi contratado recentemente para o departamento de futebol, é quem comada a negociação. Pelo Atlético-MG, Luan jogou 305 partidas e marcou 49 gols. Também somou passagem por Atlético Sorocaba e Ponte Preta.