Diego Cavalieri Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 15:32

Rio - Titular do Botafogo em boa parte do Campeonato Brasileiro, o goleiro Diego Cavalieri deverá ter o seu contrato renovado pelo clube carioca. Ainda não se sabe se o jogador irar permanecer apenas até o fim da competição, que se dá em fevereiro, ou se haverá uma proposta mais longa.

O jogador tem vínculo com o clube carioca até o fim de 2020. Diego Cavalieri vem sendo titular do Botafogo desde o fim de setembro, quando Gatito Fernández se apresentou para a seleção paraguaia e retornou ao clube carioca com uma contusão.

Publicidade

Diferente do goleiro, outros jogadores mais experientes do clube carioca com contrato até o fim do ano não devem permanecer. O Glorioso estuda a possibilidade de dar mais oportunidades para os jovens jogadores. O momento ruim do time, somado a confiança no trabalho de Eduardo Barroca com os atletas mais novos pode motivar essa decisão.



Publicidade

Diego Cavalieri, de 38 anos, chegou ao Botafogo no final de 2018, após passar boa parte da temporada sem atuar depois que deixou o Crystal Palace, da Inglaterra. No clube carioca, o goleiro sempre foi uma opção confiável para Gatito Fernández em momentos de lesões ou convocações para a seleção paraguaia.