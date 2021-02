Matheus Babi Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/02/2021 11:22

Rio - Um dos jogadores valorizados apesar do rebaixamento do Botafogo, o atacante Matheus Babi pode deixar o clube carioca na próxima temporada. De acordo com informações do repórter Caio Ricardo, do Grupo Globo, o jovem tem sondagens do futebol japonês e de clubes da Série A.

Matheus Babi tem contrato com o Botafogo até dezembro deste ano e está emprestado pelo Serra Macaense. Para quebrar o contrato, o clube que quiser tirar o jogador do Glorioso terá de pagar 3 milhões de euros (cerca de R$ 20,2 milhões).



O jogador, de 23 anos, chegou ao Botafogo na metade do ano e disputou 38 jogos, tendo marcado dez gols com a camisa do Glorioso. O atleta foi o artilheiro do Alvinegro no Brasileiro com nove gols.