25/02/2021

Rio - O Botafogo se despediu da Série A do Brasileirão na noite desta quinta-feira. O time carioca foi ao Castelão enfrentar o Ceará e sofreu mais uma derrota, desta vez por 2 a 1. Pedro Naressi e Saulo Mineiro marcaram para a equipe nordestina, enquanto Matheus Babi, de pênalti, fez para os cariocas.

A partida começou com o Botafogo imprimindo um bom ritmo e teve a chance de abrir o placar. Após Vizeu perder a bola no campo de ataque, Warley puxou a jogada e tocou para o meio da área. Kayque chegou finalizando e mandou por cima do gol, perdendo a chance de colocar o Glorioso na frente.

Logo depois, aos 16 minutos, o time carioca tomou um verdadeiro banho de água fria. Após cobrança de escanteio de Vina, Charles cabeceou e o goleiro Diego Loureiro não segurou a bola. Pedro Naressi aproveitou o rebote e abriu o placar para os donos da casa.

Com o gol sofrido, o Botafogo se abateu e viu o adversário criar mais oportunidades. O Vozão ainda teve duas chances para ampliar o marcador na primeira etapa, mas parou em Diego Loureiro. O goleiro fez boas defesas na cabeçada de Felipe Vizeu e em finalização de Léo Chú, que arriscou após boa jogada de Vina.

O intervalo fez bem para a equipe de Lúcio Flávio, que voltou mais ligada. Aos 10 minutos, o árbitro Raphael Claus contou com o auxílio do VAR para ver o toque na mão do zagueiro Klaus e marcar a penalidade máxima para o time carioca. Matheus Babi bateu e deixou tudo igual.

Após o gol de empate, o jogo ficou morno e teve poucas chances de gol. A mais perigosa aconteceu quando Vina levou ataque até a área, tocou para Saulo Mineiro e o atacante do Ceará, na cara do gol, isolou. O Vozão ainda teve o zagueiro Klaus expulso no fim da partida, mas o Botafogo não conseguiu levar mais perigo.



Já no fim, aos 48, Saulo Mineiro entrou na área, venceu a marcação e bateu cruzado para marcar o gol da vitória do Ceará.

Com o empate, o Botafogo termina o Brasileirão de 2020 na lanterna, com 28 pontos. Em 38 rodadas, foram apenas cinco vitórias. Agora, a diretoria alvinegro começa a se planejar para a disputa da Série B.

CEARÁ X BOTAFOGO

Local: Arena Castelão

Árbitro: Raphael Claus

CEARÁ: Richard, Eduardo, Gabriel Lacerda, Klaus e Kelvyn; Pedro Naressi (William Oliveira), Charles, Vina (Alan) e Lima (Rick), Léo Chú (Saulo Mineiro) e Felipe Vizeu (Wescley). Técnico: Guto Ferreira.

BOTAFOGO: Diego Loureiro, Kevin, Marcelo Benevenuto, Sousa e Hugo; Luiz Otávio (Lecaros), Kayque (Wendel), Warley (Davi Araújo) e Cesinha (Matheus Nascimento) e Ênio; Matheus Babi (Rafael Navarro). Técnico: Lúcio Flávio.

Gols: Pedro Naressi (16' do 1ºT) e Saulo Mineiro (48' do 2ºT); Matheus Babi (11' do 2ºT)

Cartões amarelos: Gabriel Lacerda, Klaus e Pedro Naressi

Cartão vermelho: Klaus