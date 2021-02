Caio Alexandre Daniel Castelo Branco

Publicado 24/02/2021 20:03

Rio - Apesar da péssima campanha feita pelo Botafogo nesta temporada, o volante Caio Alexandre, revelado pela base do clube carioca, conseguiu se destacar, e chamou a atenção do futebol dos Estados Unidos. De acordo com informações do jornalista Matheus Medeiros, o atleta recebeu uma oferta de um clube norte-americano.

No entanto, a oferta não agradou o Alvinegro. O meia de 21 anos é visto como um dos principais jogadores do atual elenco. O jogador também recebeu outras sondagens, mas nada de concreto acabou chegando ao clube carioca.

Na atual temporada, Caio tem, ao todo, 50 jogos e cinco gols. Ele é cria das categorias de base alvinegra e se firmou como titular do Botafogo na atual temporada. Além dele, Kanu, que está negociando com o São Paulo, é outro atleta valorizado pelo Glorioso.