Botafogo derrotou o Vasco por 1 a 0 Reprodução/Instagram

Por O Dia

Rio - No início do mês, após maus resultados, o Botafogo demitiu o técnico Paulo Autuori. Duas semanas depois, o comandante já tem casa nova. Neste sábado, o Athletico Paranaense anunciou a volta do treinador para o cargo de diretor técnico do Departamento de Futebol. No última passagem pelo Alvinegro, Autuori somou 22 partidas e apenas cinco vitórias, deixando o clube na zona de rebaixamento.

"Com extrema satisfação, o Athletico Paranaense anuncia a contratação de Paulo Autuori para a função de Head Coach (Diretor Técnico) do Departamento de Futebol. O experiente e competente profissional será responsável pela liderança técnica do projeto esportivo do Clube, com ênfase na gestão das equipes principal e aspirantes, como no alinhamento técnico metodológico com as equipes de formação.



Nascido no Rio de Janeiro (RJ), com 64 anos, Autuori acumula um vasto currículo vitorioso. Com passagens por clubes nacionais e internacionais como técnico, conquistou de Estaduais ao Mundial de Clubes da FIFA. No Athletico Paranaense, Paulo Autuori exerceu a função de manager nos anos de 2016 e 2017, tendo conquistado o Campeonato Estadual e classificado o Clube à CONMEBOL Libertadores de 2017.", trouxe o comunicado do Athletico.