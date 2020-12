Seedorf - Com carreira invejável no futebol europeu, Clarence Seedorf encerrou a carreira no Brasil, atuando pelo Botafogo, onde jogou entre 2012 e 2014. No Alvinegro, o meia holandês marcou 24 gols em 81 partidas e conquistou o Carioca de 2013. No Velho Continente, o ex-jogador vestiu a camisa de Ajax, Real Madrid, Internazionale e Milan. Vítor Silva/SSPress

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 18:19

Rio - Destaque internacional do Botafogo em 2012 e 2013, o holandês Clarence Seedorf deixou saudades na torcida alvinegra. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, o ex-jogador quer se reaproximar do clube. Segundo o repórter, o interesse do ex-atleta surgiu após a eleição do novo presidente do Alvinegro, Durcesio Mello.

Seedorf chegou ao Botafogo em 2012, sob gestão de Mauricio Assumpção e conquistou o título carioca de 2013. No início de 2014, o meia se aposentou e se tornou técnico do Milan. No clube carioca, o holandês somou 81 partidas e 24 gols marcados. Como treinador também somou passagens por Shenzhen, Deportivo La Coruña e Camarões.