Marcinho.Sao Paulo x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi. 09 de dezembro de 2020, Sao Paulo, SP, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 18:03

Rio - A cada rodada que passa a situação do Botafogo parece irreversível. Na última quarta-feira, o Alvinegro foi derrotado pelo São Paulo, por 4 a 0, no Morumbi. A equipe segue na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos. Após o duelo contra os paulistas, o jornalista José Trajano comentou, no podcast 'Fim de Papo', do UOL, o momento do clube carioca na temporada.

“O nível do time do Botafogo é de Série B, e o Botafogo caindo para a Série B, ele não vem a ser um América-MG, o Botafogo caindo para a Série B, com os problemas que tem no clube de grana, de falta de planejamento, ele não vai subir, a situação do Botafogo é periclitante, como diria o outro. Cai para a Série B e para sair da Série B vai demorar muito tempo, se é que vai sair um dia”, disse, antes de completar:



“Você pode pagar os maiores salários do mundo para esse time do Botafogo, que não iria resolver nada, o time é muito ruim, tem jogadores de quinta categoria, vou dar dois exemplos do jogo de hoje: esse lateral direito Marcinho, o primeiro gol do São Paulo não foi obra do Igor Gomes para o outro, foi uma bola perdida de forma ridícula pelo Marcinho, e o segundo gol também. E tem uma outra coisa, o Botafogo trocou de técnico, se eu não me engano, seis vezes”, concluiu Trajano.