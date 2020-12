Pedro Raul tem recebidos muitas críticas e deve ser barrado no Botafogo Vitor Silva/Botafogo/Divulgação

Por MH

Publicado 10/12/2020 17:32

Virtualmente rebaixado e dono do pior futebol do Campeonato Brasileiro, o Botafogo corre contra o tempo e tenta encontrar alguma luz no fim do túnel para escapar da degola. Com 88% de risco de queda, segundo o cálculo do site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o técnico Eduardo Barroca deverá barrar alguns dos atuais titulares para a partida contra o Internacional, no próximo sábado, em Porto Alegre.

O lateral-direito Marcinho, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro, falhou bisonhamente nas derrotas para o Flamengo e São Paulo (1 a 0 e 4 a 0, respectivamente). Ele será substituído por Kevin. Na zaga, o problema é maior, uma vez que o comandante não poderá contar com Marcelo Benevenuto e Rafael Forster, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. A diretoria alvinegra já pediu à CBF o retorno de Sousa da Seleção Sub-20. Já o lateral-esquerdo Victor Luis reaparece depois de cumprir suspensão automática.

Honda, que começou o jogo contra o São Paulo no banco, deve ganhar a vaga do apoiador Bruno Nazário. Ele e o atacante Pedro Raul, que teve bom começo de trajetória no clube, agora são muito questionados e também podem parar na reserva.