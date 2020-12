Vítor Silva/Botafogo Cavalieri. Treino Botafogo no Estadio Nilton Santos. 20 de Novembro de 2020, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Vitor Silva/Botafogo

O goleiro Diego Cavalieri ficará por mais uma temporada no Botafogo. No seu atual contrato, há uma cláusula de renovação automática caso o jogador disputasse um determinado número de jogos pelo Alvinegro. Como o experiente jogador conseguiu bater a meta, o compromisso dele com o clube carioca será estendido por mais uma temporada (até dezembro de 2021).

A informação foi confirmada por Tulio Lustosa, atual dirigente do Botafogo, em contato por telefone com a reportagem do Jornal O Dia.

"Está tudo certo. Ele tinha uma cláusula de desempenho de renovação automática. Como ele bateu um determinado número de jogos, que era a meta dele, ficou tudo certo. Tudo encaminhado".

Ao ser questionado quantos jogos estavam previstos na cláusula contratual, Tulio Lustosa não soube informar, mas garantiu que Cavalieri ficará no Botafogo por mais uma temporada.

Diego Alves chegou ao Botafogo em 2019, mas disputou apenas 12 partidas no ano passo. Nesta temporada, como Gatito está sofrendo com lesões, o experiente goleiro está sendo bastante acionado, já entrou em campo 21 vezes e tem dado conta do recado.

Na goleada sofrida para o São Paulo por 4 a 0, na última quarta-feira, Diego Cavaliei uma derrota ainda maior e fez grandes defesas no Morumbi.