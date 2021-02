Pablo Cavallero Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 17:22

Rio - Pablo Cavallero, ex-goleiro da seleção argentina, e que atualmente está dirigindo Vélez Sarsfield, é suspeito de atropelar e matar um homem na rodovia Rota 2, que cruza a província de Buenos Aires.

De acordo com os jornais argentinos, a vítima é Juan Rivero, um homem de 56 anos que mora em La Plata, e morreu no local.



Cavallero foi submetido ao teste do bafômetro pela polícia, que ainda investiga as causas do acidente. A tendência é que o dirigente seja acusado de homicídio culposo, quando não há intenção de matar.