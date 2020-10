Henrique Dourado segue marcando gols na China Divulgação

Por O Dia

Publicado há 3 horas

China - Aconteceu o improvável na China. Pela primeira vez na carreira, Henrique Dourado teve um pênalti defendido por um goleiro adversário durante uma partida de modo oficial, porém, no rebote, o brasileiro empurrou para as redes, na vitória do Henan Jeanye por 1 a 0 contra o Wuhan Zall, no retorno da Superliga Chinesa.



Aos 30 minutos da etapa inicial, após Bassogog ser derrubado na área, o camisa nove pegou a bola para cobrar, respirou, correu e bateu no lado direito do arqueiro, que saltou e espalmou para frente. O artilheiro aproveitou a sobra e chutou no outro canto, para abrir o marcador.



"Ninguém quer errar, mas sabia que uma hora poderia acontecer. Que bom que voltou para mim e empurrei para o gol. Algo novo na minha carreira. Mas o mais importante é ter feito o gol e ajudado a equipe na vitória que era fundamental para nós. Agora é seguir trabalhando, corrigir os erros para voltar a jogar contra eles no dia 23", apontou.



Foi o sétimo gol de Henrique Dourado nesta temporada, o oitavo no total em solo asiático, com 12 jogos. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (23).