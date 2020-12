Alê Oliveira Reprodução

Rio - As acusações de relacionamento abusivo, violência doméstica e ameaças contra Alê Oliveira fizeram com que a 'Turner', grupo de mídia que comanda o 'Esporte Interativo', afastasse o comentarista das funções nesta sexta-feira. Os episódios se tornaram públicos ao longo dessa semana. A informação é do portal 'Uol Esporte', que também afirmou que os diretores da empresa avaliam, inclusive, a demissão do profissional.

Ainda conforme informado pelo portal, a empresa conduz uma investigação interna para averiguar as acusações contra o comentarista, que já está fora das próximas transmissões do canal. Nas próximas horas pode acontecer um posicionamento oficial da empresa sobre o caso, que é o principal fator de críticas dos telespectadores. Funcionários também já expressaram chateação pela demora de um esclarecimento e revelaram cobranças do público nas redes sociais.